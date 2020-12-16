كلاكيت تانى مرة .. عطل جديد يضرب خدمات Gmail

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن مجموعة من مستخدمى Gmail تعانى من أعطال فنية لأكثر من ساعتين، حيث تلقى عدد من المستخدمين رسائل خاطئة أو تعرضوا لفترات انتظار طويلة، وبعض المشاكل التقنية غير المتوقعة.

وبحسب التقارير، لم تتأثر خدمات جوجل الأخرى مثل محرك البحث أو يوتيوب، بالعطل، رغم إبلاغ نحو 18 ألفًا من مستخدمى Gmail عن مواجهة مشاكل.

جدير بالذكر، أنه توقفت أغلب خدمات جوجل عن العمل لعدة ساعات، أمس الأول الإثنين، منها يوتيوب وجى ميل وجوجل درايف ومتجر جوجل، حيث اشتكى كثيرون حول العالم من انقطاع كثير من الخدمات.