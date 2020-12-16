إزاى تنتصر على التوتر ؟ .. 5 أسلحة مهمة للقضاء على أزمة العصر

جدة - نرمين السيد - التوتر هو داء كبير يعانى منه أغلب سكان الكرة الأرضية إن لم يكن الكل .. وفى عصر انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن التوتر يزيد بتأكيد، خوفا على تباعيات انتشار الفيروس القاتل.





وفى هذا الصدد، كشف تقرير صادر عن المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى، عن معاناة الأشخاص من التوتر والقلق وزيادة الشعور بالغضب، جراء تفشى جائحة كورونا خلال العام الجارى 2020.

وكشف التقرير طبقا لما ورد فى موقع cnn، أن كوفيد 19 يتسبب فى شعور الأفراد بالإحباط والتوتر، وبالتالى انخفاض تدفق الدم إلى الوظائف التنفيذية فى الفص الأمامى التى تعتبر مسؤولة عن الإبداع والتنظيم العاطفى، والوظائف المعرفية.

علاج التوتر

التقرير الصادر عن المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى لم يضع الأسباب دون حلول، حيث أكد أن هناك 5 عادات وممارسات لابد من اللجوء اليها لتخفيف الشعور بالذعر والقلق فى حالة حدوث أى جائحة عالمية.. وتتمثل فى:

التنفس بعمق

أكد التقرير أن التنفس بعمق يمكنك من التخلص من الإجهاد عن طريق تكثيف النظام العصبى السمبتاوى، عن طريق التنفس العميق البطىء والاسترخاء التدريجى والتى تجعل الجهاز العصبى يستعيد التوازن مرة أخرى، ويتم ذلك من خلال العد البطىء لـ 6 مرات مع التأكد من وضع المعدة.

تحديد العلامات التى تدل على توترك

وهذا، حتى تقلل من توترك، نظرا لارتباط إشارات الجسد بالحالة النفسية للفرد، فعلى سبيل المثال، توتر رقبتك أو تضيق كتفك أو الشعور بالصداع يدل على تعرضك للقلق والذعر، لذا يجب السيطرة على تلك الأعراض حتى تسيطر على جسدك.

إبطاء حركاتك

أكد التقرير أن إبطاء حركاتك يسهم فى التخلص من شعورك بالذعر والقلق، فعندما تمارس بعض العادات مثل الحركة أو التحدث ببطء فهذا يساعدك فى التفكير بهدوء ويسمح لجسدك بالانتقال من مرحلة القتال إلى الاسترخاء.

الإبقاء على وضعك

فعند تعرضك للضغط والتوتر عليك الالتزام فى مكان لفترة متوسطة والذى يحسن من توترك ويعيد شعورك بالاتزان.

ترتيب الأفكار وإعداد قائمة بالمهام المطلوبة

إذا شعرت بالقلق تجاه أمر ما، عليك إحضار ورقة وقلم ودوِّن المهام التى يجب عليك فعلها لتخطى تلك الأزمة، وهو ما يساعدك على انجاز المهمة وترتيب افكارك بشكل هادئ.