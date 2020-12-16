نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليهم.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية أعلى الأوتوستراد القادم من البساتين وأعلى المرج والخصوص.

وقال صابر إنه يوجد ازدحام بـ محور 26 يوليو، لذلك نصح بسلوك محور روض الفرج.

وأكد أن الكثافة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا الازدحام الذى يشهده أعلى محور صفط لشارع صفوت، كما يعمل شارع الهرم بشكل مرضى طبيعى.

بينما محافظة القاهرة تعمل الحركة المرورية فيها بشكل جيد ما عدا الاتجاه القادم من الأوتوستراد والمعادى إلى القلعة، مضيفا أن كورنيش النيل هو الأنسب، محذرا من استخدام كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.