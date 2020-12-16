أحمد يونس: صباحكم فرحة مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على تصدر الهاشتاج، وقال: "صباحكم فرحة مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم سعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج ومعلقين: "دايما رقم واحد وفى المقدمة، "ببقى عايزة أقوم اتنطط وأنا بسمعه .. حماسى أوى"، "ايه العظمة دى"، "اصحى وفوق يونس فوق"، "يونس فى الصباح إعجاز وخيال"، "المود عظمة يا غالى".

وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز أخبار أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.