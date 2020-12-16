صور .. موديلات تناسب خروجات الكريسماس

جدة - نرمين السيد - ويعد اللون الأحمر الاختيار الأفضل لدى الكثير لملابس خروجات رأس السنة أو الكريسماس، لكونه من الألوان الزاهية التى تزيد من الأناقة والجاذبية.

وتحتاج حفلات وخروجات الكريسماس إلى اختيار الألوان الزاهية للظهور بإطلالات مميزة واستقبال عام جديد بشكل مبهج.

ويساعد ارتداء الملابس ذات اللون الأحمر فى ذلك اليوم على منح الثقة بالنفس لكونه من الألوان الأكثر جاذبية وجرأة.

وتنوعت الموديلات المختارة فى يوم رأس السنة بين درجات اللون الأحمر الفاتحة ذات الحيوية والداكنة القريبة من العنابى، وكذلك القصات سواء الواسعة والضيقة منها ذات الكتف الواحد أو الأوف شولدر أو بأكمام طويلة أو بدون أكمام.

تلجأ الفتيات إلى اختيار الفساتين ذات اللون الأحمر والذى قد يكون قطيفة أو ستان، لزيادة تألقهن بين أصدقائهن فى الخروجة.

وتستعين البعض باختيار موضة الجمبسوت، والذى يعد أفضل اختيار لدوره فى منح حالة من الأناقة والعصرية والتجديد لدى مرتديته.