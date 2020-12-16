صباحك ومطرحك.. قائمة الأكثر بحثا على جوجل فى 2020 بمصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت داليا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد يونس، فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أن موقع مؤشرات Google يضم كل القوائم للكلمات الأكثر رواجا فى 70 دولة حول العالم.

وأشارت الفقى إلى الكلمات الأكثر رواجا على جوجل 2020، والتى منها كوفيد 19، نتيجة الثانوية العامة 2020، دعم مصر، الانتخابات الأمريكية، الدورى المصرى، المكتبة الرقمية، مسلسل الاختيار، نصيحة عن فيروس كورونا، وظائف، مسلسل ماوراء الطبيعة.

بينما كانت المسلسلات الأكثر بحثا فى مصر على جوجل خلال العام الجارى: الاختيار، البرنس، ما وراء الطبيعة، النهاية، la casa de papel، إلا أنا - لازم أعيش، ليه لأ، الآنسة فرح، ختم النمر، بخط اليد.

وعند التحدث عن الأشخار الأعلى بحثا فى مصر: حنين حسام، حسن شاكوش، محمد شومان، مؤمن زكريا، رمضان صبحى، أحمد بسام زكى، جمال يوسف، أمل عبدالله، منه عبد العزيز، يوسف البلابلى.

كما تصدرت أغانى المهرجانات قائمة الأعلى بحثا فى مصر، وكان منها: عود البطل، بنت الجيران، مهرجان هلا والله، عود البنات، مهرجان شمس المجرة، مهرجان مع السلامة للى عايز يمشى، مهرجان إخواتى، أنا لما بحب، سالمونيلا،لغطبطيا.

والمباريات الأعلى بحثا: الأهلى ضد الزمالك، الزمالك ضد الترجى، الأهلى ضد طنطا، الأهلى ضد المصرى، الأهلى ضد الهلال، الأهلى ضد طلائع الجيش، الأهلى ضد سموحة، الأهلى ضد الأهرام.

وتصدرت بعض الأسئلة مع انتشار كورونا قائمة مؤشرات بحث جوجل: نصيحة عن فيروس كورونا، كيف أتمرن فى المنزل، كيفية كتابة السيرة الذاتية، أفكار عشاء صحى سريع، نصائح للحفاظ على البيئة، مقدمة بحث، كيفية صلاة العيد، طريقة عمل الكنافة، تحديد اتجاه القبلة، كيف أرسم للمبتدئين.