جدة - نرمين السيد - وأشارت الفقى خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد يونس فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى الهدف الرئيسى فى تقرير العام وهو إعطاء نبذة عما يجذب انتباه الأفراد فى كل دولة.
وأوضحت داليا أنه يتم إعداد القوائم عن طريق عمليات البحث المجمعة لمستخدمى جوجل دون التركيز على معرفة هويتهم، كما يتم حذف أى عبارات غير لائقة أو تكرار.
وقالت: "هذا العام كان عاما استثنائيا على كل المستويات بسبب كورونا، وبالرغم من ذلك بحث المصريون فى العديد من المجالات الأخرى كالتعليم والمسلسلات".
وأشارت داليا الفقى إلى المعيار الأساسى لاختيار قوائم عمليات البحث الأكثر رواجا خلال العام وهو حدوث طفرة ملحوظة فى البحث عن موضوع معين مقارنة بالعام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. كيفية إعداد قوائم عمليات البحث على جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.