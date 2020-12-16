صباحك ومطرحك.. كيفية إعداد قوائم عمليات البحث على جوجل

جدة - نرمين السيد - وأشارت الفقى خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد يونس فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى الهدف الرئيسى فى تقرير العام وهو إعطاء نبذة عما يجذب انتباه الأفراد فى كل دولة.

وأوضحت داليا أنه يتم إعداد القوائم عن طريق عمليات البحث المجمعة لمستخدمى جوجل دون التركيز على معرفة هويتهم، كما يتم حذف أى عبارات غير لائقة أو تكرار.

وقالت: "هذا العام كان عاما استثنائيا على كل المستويات بسبب كورونا، وبالرغم من ذلك بحث المصريون فى العديد من المجالات الأخرى كالتعليم والمسلسلات".

وأشارت داليا الفقى إلى المعيار الأساسى لاختيار قوائم عمليات البحث الأكثر رواجا خلال العام وهو حدوث طفرة ملحوظة فى البحث عن موضوع معين مقارنة بالعام الماضى.