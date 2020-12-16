صور.. ملابس هندية من عارضة الأزياء نيدهى أجروال

جدة - نرمين السيد - وتألقت عارضة الأزياء الهندية فى مجال عروض الأزياء والموضة، ولم تكتف بذلك بل استكملت فى اكشتاف مواهبها حتى شاركت فى التمثيل. وظهرت نيدهى بأفلام بوليوود وتيلوجو عام 2017، وظهرت لأول مرة فى التمثيل فى فيلم Munna Michael. وكانت نيدهى أجروال المتسابقة النهائية فى مسابقة جمال ياماها فاسينو Miss Diva 2014. وتألقت الهندية أجروال بإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع الهندى، والتى نالت بها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يبلغون 6 ملايين شخص.

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