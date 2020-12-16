نصيحة طبية بتناول الفاكهة بدلا من شربها كـ عصائر

جدة - نرمين السيد - وأوضح كريستوفر، الأكاديمى بجامعة تكساس، لجوء الكثير إلى شرب العصائر بهدف الاستفادة من قيمتها الغذائية وخصوصا فى مواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة.

وأشار كريستوفر إلى أن تناول حبات الفاكهة أفضل بسبب الحصول على قيمتها الغذائية كاملة، فإن قشرة الفاكهة ولبها يحتويان على عناصر مهمة مثل الألياف التى تخلص الجسم من الفضلات.

وعند تناول الفاكهة فإن الألياف الغذائية الموجودة فى لب الفاكهة، أى فى نسيجها الصلب، تعمل على ضبط السكر الطبيعى، عندما يسلك مساره فى الجهاز الهضمى، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأضاف بيرد: عند تناول حبات الفاكهة كاملة يتم استيعاب السكر الموجود بها ف مدة أطول وتحويله إلى طاقة مفيدة.

ويتسبب شرب عصير الفاكهة فى رفع مستويات السكر فى الدم بشكل متزايد عن حاجة الجسم ناتجا عنه زيادة الشعور بالجوع وزيادة الوزن.

وذكر بعض الأعراض التى يعانى منها مرضى الحساسية تجاه سكر الدم عند شرب العصائر، ومنها الصداع والتهيج.