بخاخ أنف.. لقاح جديد ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "Codagenix" بنيويورك موعد بدء الدراسات البشرية للقاح التجريبى COVI-VAC، والذى يكون على 48 شخصا فى لندن خلال الأسبوع الأول من يناير، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ويتم منح لقاح "Codagenix" عن طريق رذاذ الأنف مثل لقاح الإنفلونزا للأطفال دون الحاجة إلى إبرة أو حقنة أو تخزين بأماكن شديدة البرودة على عكس اللقاحات الأخرى.

ويعد اللقاح الجديد نوعًا من اللقاح الحي الموهن، ما يعنى أن الأشخاص سيحصلون على نسخة معدلة وراثيًا من كورونا التى لديها تأثير أضعف من اللقاح الحقيقى.

وبدأت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة تجاربها بعد التأكد من سلامة الدراسات على الحيوانات.