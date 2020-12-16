أبريل المقبل.. تويتر يغلق تطبيق Periscope

جدة - نرمين السيد - وأوضح تويتر أنه مع 15 ديسمبر الجارى يتوقف إنشاء الحسابات الجديدة عبر التطبيق، وفى يوم 31 مارس يصعب على المستخدمين البث هناك.

واستحوذت تويتر على شركة Startup Squad، التى تعمل على تطوير خدمة مكالمات الفيديو، وكشفت عن تطبيق Periscope فى مارس 2015.

يذكر أن "Periscope" بدأ منذ 2015 عندما أعلنت تويتر شراءه.