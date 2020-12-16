جدة - نرمين السيد - وأوضح تويتر أنه مع 15 ديسمبر الجارى يتوقف إنشاء الحسابات الجديدة عبر التطبيق، وفى يوم 31 مارس يصعب على المستخدمين البث هناك.
واستحوذت تويتر على شركة Startup Squad، التى تعمل على تطوير خدمة مكالمات الفيديو، وكشفت عن تطبيق Periscope فى مارس 2015.
يذكر أن "Periscope" بدأ منذ 2015 عندما أعلنت تويتر شراءه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبريل المقبل.. تويتر يغلق تطبيق Periscope على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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