أجيال.. نصائح للوالدين وقت مذاكرة الأطفال

جدة - نرمين السيد - وتحدثت فاطمة مصطفى خلال حلقة اليوم من برنامج أجيال المذاع على الراديو 9090، عن أهمية مشاركة الوالدين لأطفالهم أثناء أوقات المذاكرة وتحفيزهم. وحذرت من اتباع العنف معهم خلال فترات المذاكرة، بالإضافة إلى تشجيعهم بوجود حافز يدفعهم للمذاكرة مثل فعل شىء يحبه. وأشارت إلى اختلاف الأجيال، لذا فالأطفال يحتاجون إلى فهم المعلومات جيدا حتى يتمكنوا من حفظها لارتباط ذهنهم دائما بالإنترنت والبحث بشكل مستمر. وقدمت نصيحة للوالدين الذين يعانون من كثرة حركة الطفل عند المذاكرة، وقالت: حددوا لهم وقتًا يفعلون ما يشاءون لجمع تركيزهم المشتت عند جلوسهم على المذاكرة.

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