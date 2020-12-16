أجيال.. المجسمات والأشكال تدعم وصول المعلومات للطفل وقت المذاكرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت فاطمة خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، إلى أهمية التفكير والابتكار فى طريقة تسهل وتسرع من وصول المعلومة للطفل.

وأوضحت أن الطفل يعانى فى كثير من الأوقات ويرفض المذاكرة أو استقبال أى معلومات حتى ولو كانت سهلة لذلك يجب الإبداع فى طرق المذاكرة المقدمة له.

ونصحت بتشجيع الأخوات الكبار للصغار أثناء المذاكرة، لأن الطفل يرى أخوته الكبار أنهم القدوة، لذلك يشعرون بالسعادة عند الجلوس معهم وقت المذاكرة مما يسهل من استقبال المعلومات بشكل أسرع مقارنة بالجلوس للمذاكرة مع الآباء.

لذلك اقترحت على الأمهات تشجيع صغارهم على المذاكرة من خلال الجلوس بجانب أخواتهم الكبار.