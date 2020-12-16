مع انخفاض درجة الحرارة ..برد الشتاء محتاج إلى يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون مع هاشتاج "برد الشتاء محتاج إلى" معلقين بمصادر الدفء المختلفة، التى منها الأطعمة والمشروبات وغيرها.

وأجمع البعض فى تعليقاتهم على السحلب والمحشى والعدس واعتبارها مصادر أساسية فى الشتاء لدورها فى رفع حرارة الجسم ومنحه الطاقة والشعور بالدفء وسط التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد اليوم.

وعلق مغردون: "محتاج مليون دولار"، "سحلب"، "بطانية"، "الواحد ياكل وميتخنش"، "حلة محشى وطبق عدس".

ويعد العدس من الأكلات الشعبية الشهيرة بين المصريين فى فصل الشتاء، لغناه بالفوائد الصحية المهمة للجسم فهى تحتوى على فيتامين "أ و ب و ج" بالإضافة إلى نسب عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم، بجانب قدرته من مواجهة الأمراض المختلفة ومنها نزلات البرد.

ويعتبر أيضا مشروب السحلب أحد المشروبات الأساسية فى فصل الشتاء، لكونه منشطا قويا للجسم وللدورة الدموية حتى تمنح الشعور بالدفء.

وبالنسبة للمحشى فهو من الأكلات المرتبطة بأذهان المصريين فى الشتاء، حيث أثبتت الدراسات وفقا لموقع "healthline" أن الكرنب يتمتع باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان مثل البروتين والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة لذلك تعمل على تقية الجهاز المناعى والحماية من الإصابة بنزلات البرد والأمراض المناعية.