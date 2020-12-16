جدة - نرمين السيد - وصممت جوجل السوار بشكل أنيق بالإضافة إلى سلسلة ناعمة وحواف فى جزئه الخلفى تعمل كقفل للسوار لتثبيته على المعصم، ومن الممكن تزويد السوار بشاحن مغناطيسى، وفقا لما جاء فى موقع "سبوتنيك". ويتمكن السوار من مراقبة وتعقب جيمع الأنشطة الصحية التى يقوم بها الفرد. كما تعمل جوجل على تأمين تطبيق يسمح بتوصيل السوار إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة جوجل تطرح سوارا يحافظ على لياقتك البدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.