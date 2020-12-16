17 تحت الصفر.. روسى يشرب القهوة تحت المياه المثلجة

جدة - نرمين السيد - ويظهر الفيديو، وفقا لما جاء فى موقع "روسيا اليوم" الرجل الروسى الذى يدعى سيرجى، فى أثناء الاستحمام وسط الماء المثلج والسباحة فى المياه التى تصل حرارتها إلى 17 تحت الصفر.

ونشر سيرجى، الذى يبلغ من العمر 40 عاما، فيديوهات وهو يأكل المثلجات فى درجة حرارة 17 تحت الصفر، كما يظهر وهو يشرب القهوة الساخنة وسط الماء المثلج والمنحدرات الجليدية.

وتعد رياضة السباحة فى حرارة متجمدة والتزلج على الجليد من أهم الرياضات الشتوية فى أومسك، أحد أهم المدن الروسية.