جدة - نرمين السيد - ويظهر الفيديو، وفقا لما جاء فى موقع "روسيا اليوم" الرجل الروسى الذى يدعى سيرجى، فى أثناء الاستحمام وسط الماء المثلج والسباحة فى المياه التى تصل حرارتها إلى 17 تحت الصفر.
ونشر سيرجى، الذى يبلغ من العمر 40 عاما، فيديوهات وهو يأكل المثلجات فى درجة حرارة 17 تحت الصفر، كما يظهر وهو يشرب القهوة الساخنة وسط الماء المثلج والمنحدرات الجليدية.
وتعد رياضة السباحة فى حرارة متجمدة والتزلج على الجليد من أهم الرياضات الشتوية فى أومسك، أحد أهم المدن الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 17 تحت الصفر.. روسى يشرب القهوة تحت المياه المثلجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.