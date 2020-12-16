أجيال.. أطعمة تساعد الطفل على التركيز فى فترة الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وتحدثت فاطمة مصطفى خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، عن ضرورة اهتمام الأمهات بنوعية الأطعمة المقدمة للطفل خلال فترة الامتحانات.

وحذرت فاطمة من استعانة الأمهات بالأكلات الثقيلة اعتقادا بأنها تساعد الطفل على التركيز، مضيفة أن هذه الأطعمة تشجع الطفل على النوم والاسترخاء وعدم القدرة على التركيز.

ونصحت بضرورة تناول الطفل الأطعمة الصحية حتى لا يصيبهم النعاس أو المعاناة من عسر الهضم وفقدان التركيز.