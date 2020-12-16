إنفوجراف.. أطعمة ومشروبات تحارب البرد

جدة - نرمين السيد - ينصح الأطباء دائما، بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تحارب البرد وتقوى المناعة، وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والابتعاد بقدر الإمكان عن تناول الأدوية بدون استشارة طبيب.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز الأطعمة والمشروبات التى تحارب البرد. ومن بين تلك الأطعمة شوربة الدجاج، التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

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