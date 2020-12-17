اليونيسكو تدرج طبق الكسكسى ضمن التراث المغاربى

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، يوم الأربعاء، تصنيف وجبة "الكسكسى" بمثابة تراث مغاربى غير مادى، فى مسعى إلى صون هذا الطبق الذى يحظى بانتشار كبير فى منطقة شمال إفريقيا.





وبحسب "سكاى نيوز"، جرى تصنيف الكسكسى تراثا مغاربيا غير مادى، خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادى.

وجاءت خطوة التصنيف من قبل منظمة الأمم المتحدة، بعد تقديم طلب من أربع دول مغاربية، وهى المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فى مارس الماضى.

وتم إيداع الطلب لدى قطاع الثقافة فى منظمة اليونسكو، وهذا الجهاز هو المكلف بالاتفاقيات والإعلانات العالمية.

والكسكسى، عبارة عن طبق شهير يعتمد بالأساس على حبيبات مستخلصة من القمح أو الذرة، ثم يجرى طهوها فوق البخار، لعدة مرات ثم يلقى فيها بعض السمن أو الزبدة.

ويتم إرفاق الكسكسى فى الغالب بعدد كبير من الخضار المطهوة فى المرق، إلى جانب اللحم الأحمر أو الدجاج أو حتى السمك.

ويرتبط هذا الطبق بالمناسبات أو يجرى تقديمه بين الفينة والأخرى، نظرا إلى ما يتطلبه من وقت فى التحضير.

وأثير الجدل أكثر من مرة حول أصله، وما إذا كانت دولة مغاربية محددة قد اختصت به ثم نقلته صوب بلدان أخرى، لكن يبدو أن الجدل قد انتهى بصيغة توفيقية، بعدما أقرت اليونيسكو الطبيعية المغاربية لطبق الكسكسى.