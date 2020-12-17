كيف تقضى على الصداع ؟ .. إليك الحلول السبعة

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من أن عديدًا من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، إلا أن هناك عددًا من العلاجات الطبيعية الفعالة التى تقضى على الصداع، وتتمثل فى:

الضغط البارد أو الساخن

إذا كنت تعانى من الصداع النصفى، ضع مكعبات ثلج ملفوفة فى منشفة، كيس من البازلاء المجمدة، واحتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة، حتى الاستحمام بالماء البارد .. كما قم بوضع وسادة تسخين على رقبتك أو مؤخرة رأسك.

وإذا كان لديك صداع الجيوب الأنفية، ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة التى تؤلمك.

خفت الأضواء

الضوء الساطع أو الوامض قد يتسبب فى حدوث صداع نصفى، ولذلك فقم بتغطية نوافذك باستخدام ستائر التعتيم خلال اليوم، وارتدى النظارات الشمسية فى الهواء الطلق، كما يمكنك أيضًا إضافة شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الكمبيوتر

حاول ألا تمضغ أظافرك أو شفتيك

مضغ أظافرك، شفتيك، من الممكن أن يؤدى إلى زيادة فرص الصداع، ولذلك فمن الأفضل إلا تقم بذلك.. كما يجب عليك ألا تجنب الأطعمة المقرمشة واللزجة، وتأكد من تناول لقمات صغيرة.

تناول بعض المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن مهم ضرورى لوظائف الجسم. ووجد أنه علاج أمن وفعال للصداع، وتشير الدلائل إلى أن عوز المغنيسيوم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفى المتكرر مقارنةً بالذين لا يعانون من الصداع.

الحصول على بعض الكافيين

تناول بعض الشاى أو القهوة أو أى شىء يحتوى على القليل من الكافيين يمكن أن يخفف من آلام الصداع، كما يمكن أن يساعد أيضًا على مسكنات الألم بدون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين.

اشرب الزنجبيل

وجدت دراسة حديثة صغيرة أن تناول الزنجبيل، بالإضافة إلى دواء الألم العادى الذى لا يستلزم وصفة طبية، من الممكن أن يخفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفى.

يحتوى جذر الزنجبيل على العديد من المركبات المفيدة، بما فى ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.

التدليك والاسترخاء

بضع دقائق من تدليك رقبتك أو رأسك، يمكن أن يساعدك فى تخفيف صداع التوتر الذى قد ينتج عن الإجهاد.