فيديو .. إنقاذ بطة عالقة وسط الجليد فى موسكو!

جدة - نرمين السيد - شهدت إحدى المناطق السكنية الجليدية فى العاصمة الروسية موسكو، عملية إنقاذ من نوع خاص، حيث قام أحد رجال الإنقاذ بإنقاذ "بطة" عالقة وسط الجليد خلال توجهها إلى أحد الأنهار، حيث تسببت لزوجة الجليد فى عرقلة طريقها.





وأظهرت لقطات فيديو، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم، رجل الإنقاذ وهو يتجه صوب "البطة" العالقة وسط الجليد، وظلت "البطة" عالقة فى مصيدة جليدية تبعد 25 مترا عن الشاطئ لمدة تخطت حوالى الساعة تحاول التحرك. ونجح رجل الإنقاذ فى إنقاذ "البطة" وتم إيصالها إلى الشاطئ وتسليمها لمتطوعين فى مركز إعادة تأهيل الحيوانات.

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