صور .. الجاكيت المنفوخ يزيد من شعورك بالدفء والأناقة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويعد الجاكيت المنفوخ هو الاختيار الأمثل فى أزياء فصل الشتاء، لذلك لا تفضل أن تخلو خزانة فتاة منه فهو يساعد فى الحصول على الأناقة والدفء.

تستعين بعض الفتيات بموضة الجاكيت المنفوخ ذى الإطلالة واحدة اللون أى المنسق لونه مع البنطلون والبلوفر، لأجل التألق وجذب الانتباه فى فصل الشتاء.

ويمكن ارتداء الجاكيت بمختلف الأماكن والأوقات، حيث يتناسب مع إطلالات أماكن العمل أو الخروجات المسائية، وذلك من خلال اختيار لون يتناسب مع قميص من الأسفل وبنطلون وحذاء ذو كعب عالى.

وتلجأ الفتيات اللاتى يعشقن الإطلالات غير التقليدية إلى اختيار ألوان مليئة بالحيوية فى الشتاء مثل الأحمر أو الأزرق وغيره، فهو يمنح الظهور فى صورة مميزة بالشتاء.

كما يمكن اختيار الجاكيت المنفوخ لتنسيقه مع إطلالة كاجوال، من خلال ارتدائه مع ملابس رياضية أو الـ Sweat Pants مع السويت شيرت.