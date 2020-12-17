صور.. ملابس شتوية أنيقة لـ الروسية كسينيا سوخينوفا

جدة - نرمين السيد - كسينيا سوخينوفا هى عارضة أزياء ولدت فى نيجنفارتوفسك بـ روسيا فى 26 أغسطس 1987 أى تبلغ من العمر 33 عاما. ولجمال العارضة الروسية وثقافتها شاركت فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت بـ لقب ملكة جمال روسيا 2007، وملكة جمال العالم 2008. ومن صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" يظهر مدى عشقها لرياضة التزلج، التى تمنح حالة من الحيوية والاستمتاع بالجليد والأجواء الباردة فى الشتاء. ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها لاحتلالها مكانة كبيرة لديهم، لما تتميز من تألق إطلالاتها سواء بالكاجوال أو الفساتين أو الكلاسيك.

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