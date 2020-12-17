الفلفل الحار بديلا صحيا .. أضرار تناول الأدوية المسكنة باستمرار

جدة - نرمين السيد - وحذر طبيب روسى ألكسندر مياسنيكوف من تناول الأدوية المسكنة لأضرارها المؤدية إلى رفع مستوى ضغط الدم والجلطات الدماغية والنوبات القلبية حيث تؤثر على مسار أمراض القلب، وخصوصا الفئات التى فوق الـ 60 سنة.

وأوضح ألكسندر أن جميع الأدوية المسكنة لاستيرويدية مضادة للالتهابات تشكل خطورة على صحة متناوليها لآثارها الجانبية التى تؤثر على القلب والجهاز الهضمى.

ونصح الروسى بأنه إذا شعر الشخص بالألم واضطر لتناول دواء مسكن، فمن الأفضل له تناول باراسيتامول، وفقا لما جاء فى "نوفوستى".

وأشار الدكتور بيوتر سوكوف، أخصائى طب الأعصاب، إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار بدلا من الأدوية المسكنة لاحتوائه على مادة الكابسيسين.