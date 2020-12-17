فيسبوك .. خدمة جديدة للتحدث مع المشاهير لايف مقابل رسوم

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك الخدمة التى أطلق عليها اسم "Super" فى التحدث مع المشاهير خلال بث مباشر وطرح الأسئلة والتصوير معهم سيلفى مقابل رسوم، وفقا لما جاء فى "Bloomberg".

يتمكن مستخدمى تطبيق Super من شراء هدايا رقمية للمشاهير، وإتاحة الفرصة لهم ببيع المنتجات الخاصة أثناء اللايف.

وينافس Super تطبيق Cameo، والذى يمكن المستخدمين من الدفع مقابل التحدث مع المشاهير بمبلغ يتراوح من 5 إلى 300 دولار، وقد يكون محاولة من فيس بوك الجديد لإخراج التطبيق من السوق.

ولم تطرح الخدمة نهائيا لاستمرار اختبار تلك الميزة داخليا، ولم يتم الكشف عن إذا كان التطبيق مستقلا أم جزءا من الأنظمة الأساسية للشركة، وذلك ما قاله متحدث باسم فيس بوك لـ Bloomberg.