فيديو.. سيارة رياضية جديدة دون زجاج أو نوافذ

جدة - نرمين السيد - وتتميز السيارة الرياضية التى صممت من قبل السباقات بالشركة الإيطالية "سكوادرا كورس" بأنها دون سقف أو نوافذ. جرى تزويد السيارة بمحرك مكون من 12 أسطوانة بقوة 759 حصان بسعة 6.5 لتر، وتصل السرعة القصوى لها إلى 321 كيلومترا فى الساعة. وتتمكن من بلوغ 200 كيلومتر فى الساعة، انطلاقا من السكون فى غضون 8.8 ثانية، حسبما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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