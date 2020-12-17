جدة - نرمين السيد - وبعد وفاة الطبيب كريستوف باتارد عن عمر يناهز 51 عاما، ترك إرثه من أجل القطط لتحسن حياتهم. واقترح كريستوف بوضح المبلغ لتطوير الطابق السفلى الذى يعيشون فيه بالمتحف. يذكر أن يعود تاريخ قطط هيرميتاج إلى القرن الثامن عشر عندما كان المتحف الذي كان يُسمى آنذاك قصر الشتاء مقرا إمبراطوريا فى العاصمة الروسية السابقة وأمرت الإمبراطورة إليزابيث الأولى ابنة مؤسس سانت بطرسبرج، الإمبراطور بيتر الأكبر، فى عام 1745 بإحضار القطط إلى القصر للتعامل مع غزو الفئران". ويعتبر متحف هيرميتاج هو موطنا لما يقرب من 70 قطة لصيد القوارض المتواجدة بالمتحف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب يتبرع بـ الورث لقطط تعيش فى متحف شهير بـ روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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