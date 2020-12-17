إنفوجراف .. 6 نصائح للحماية من حصوات الكلى فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، بعض النصائح التى تحميك من التعرض للإصابة بحصوات الكلى. ينصح للوقاية من نكون حصوات الكلى بضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية. كما يجب الحد من تناول الأطعمة ذات الأملاح عالية حتى لا تتسبب فى تراكم الحصوات. ويجب التخلص من السمنة والحرص على إنقاص الوزن، والاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامنيات. ويفضل الامتناع عن المشروبات الغازية لتأثيرها السلبى فى تراكم الحصوات بالكلى مع الحد من البروتين الحيوانى.

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