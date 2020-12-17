عربيتك.. شروط وإجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، اليوم الخميس، عن شروط استخراج الرخصة الدولية من وحدة تراخيص الرخصة الدولية بنادى السيارات فى القاهرة، التى يشرف عليها العقيد أحمد السباعى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك" على الراديو 9090، إن هناك اتفاقية تتبع القانون الدولى أبرمتها الأمم المتحدة عام 1949 تسمح لحاملى الرخصة الدولية القيادة خارج البلاد، ويتم استخراجها بمصر فى نادى السيارات، الكائن فى 8 شارع قصر النيل، وتعمل تراخيص الرخصة الدولية بنظام الترقيم الآلى لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى وجود وحدة أخرى لاستخراج الرخصة الدولية بمحافظة الإسكندرية فى منطقة سيدى بشر، موضحا أن الشروط تتضمن تقديم صورة من رخصة القيادة المصرية التى يجب ألا يقل وقت استخراجها عن عام على الأقل، بالإضافة إلى وتقديم صورتين شخصيتين وتقديم جواز سفر سارى، والحصول على الموافقة من الإدارة العامة للمرور بصحة البيانات الموجودة بالرخصة المصرية داخل نادى السيارات، وتصدر الرخصة فى نفس اليوم.

جدير بالذكر أن من يقيم فى دولة خارج مصر لا يجوز له استخدام هذه الرخصة الدولية، ولكن فى حالة الزيارة فقط والسائحين ومن لا يحملون إقامة دائمة بالدولة التى يتواجدون بها.