أطعمة مهمة فى أجواء الشتاء الباردة

جدة - نرمين السيد - ويلعب الطعام دورا مهما فى الحفاظ على نشاط وصحة الفرد، لذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة التى تنشط الجسم وتجدد طاقته فى الشتاء، وفقا لما جاء فى صحيفة "TIME NOW NEWS".

ومن بين الأطعمة المهمة فى الشتاء العسل، لدوره فى تعزيز الطاقة حيث يمتص الجسم الجلوكوز الموجود فى العسل بسرعة ويمنح دفعة مفاجئة من الطاقة.

وتشتهر ليالى الشتاء بـ البطاطا الحلوة، التى تتميز بغناها بمادة بيتا كاروتين اللازمة لتقوية جهاز المناعة ومد الجسم بالطاقة اللازمة.

كما تعمل الفواكه الجافة والمكسرا على منح الشعور بالدفء فى الشتاء، بالإضافة إلى أنها تحتوى على الألياف والمواد الغذائية.

بينما الفاصوليا الخضراء تتمتع بقيمتها الغذائية العالية لغناعا بالألياف وفيتامين ب، المسؤولان عن توفير طاقة الجسم والحفاظ على نشاطه طوال اليوم.

ويمنح دقيق الشوفان عند تناوله فى الصباح القوة التى يحتاجها الجسم طوال اليوم، بالإضافة إلى تقوية مناعته وحمايته من الأمراض المختلفة.