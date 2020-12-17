ميكى والأتارى.. ما لا يعرفه أبناء الجيل الحالى عن العيش فى فترة الثمانينيات

جدة - نرمين السيد - ويتذكر كل من عاش فى ثمانينات القرن الماضى ذكريات مشتركة كثيرة، فلم يكن التعليم فى فترة الثمانينيات متعددا ومتنوعا كما هو اليوم.

تعليم مجانى



كان معظم النشء فى فترة الثمانينيات يتعلم فى المدارس الحكومية المجانية، والأقلية كانت ترسل أولادها إلى المدارس الخاصة التى لم تكن بالانتشار الكبير مثل هذه الأيام التى يكثر فيها أنواع وأشكال التعليم الخاص.

البساطة كانت عنوانا طاغيا على كل شىء، فالمناهج بسيطة جدًا، والكتب بسيطة، ولا يدخل الطلاب فى دروس تعلم اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، إلا فى بدايات الصف الإعدادى، واللغة الأجنبية الثانية فرنسية أو ألمانية، إلا فى المرحلة الثانوية، بينما تتنوع اللغات اليوم من دور روضة الأطفال.

وكان شيئا مخجلا جدا أن يعتمد الطالب على الدروس الخصوصية، أو مجموعات تقوية، وكان يعتبره أقرانه "بليد"، ومن يُعرف عنه ذلك يصير مثار تندر وسخرية الجميع من أقرانه، وكان الغالب الأعم هو الاعتماد على كتاب المدرسة والفصل.

مجلات "ميكى" و "سمير" كانت بيد الكثيرين، وسلعة متداولة بين الجميع تقريبا، وهى وسيلة ترفيه أولى لكل الطلاب، بينما استخدام الهواتف وتطبيقاتها المختلفة السمة الغالبة للجيل الحالى.

ألعاب

الترفيه سمة مميزة لكل البشر منذ وجودهم على كوكب الأرض ولكن بدرجات متفاوتة، وعندما ظهر أعجوبة الأعاجيب فى الثمنينات "الأتارى" مثلت ثورة فى الترفيه، بل يمل أى أحد من أبناء الجيل الحالى من هذه الألعاب ربما بعد دقائق من ممارستها.

فى البداية كانت الشركة المنتجة لـ"الأتارى"، والتى تأسست عام 1972 بواسطة نولان بوشنل وتيد دانبى، أنتجت جهاز بونغ فى 29 نوفمبر 1972 وهو نظام ألعاب فيديو كان من أول أنظمة ألعاب الفيديو التى تكتسب شعبية كبيرة.

واتخذ بونغ اسمه من رياضة البينج بونج غير المدمج معه ألعاب، وكانت كل لعبة عبارة عن شريط يوضع به؛ فتعمل، ثم تلاه بعد فترة المدمج معه ألعاب، ثم ظهر بعدها بفترة جهاز الفاميلى، أو نينتندو، والمدمج معه لعبة سوبر ماريو، التى أحدثت أكبر ضجة وقتها فى فترة التسعينات، حتى غزت الأسواق ألعاب الفيديو مختلفة بعد ذلك.

وظهر الكمبيوتر منتصف التسعينات، وكان شباب جيل الثمانينيات هم أول من عاصر سطوع نجم الكمبيوتر فى مصر، وراتبطوا به وافتتنوا بإمكانياته، حتى كانت هناك مادة تسمى "حاسب آلى" يخصص لها مدرس مخصص فى كل مدرسة.