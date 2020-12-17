لمواجهة كورونا.. نصائح من الصحة عند استقبال ضيوف بالمنزل

جدة - نرمين السيد - وشددت الصحة على ضرورة ارتداء الكمامة عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ومع ارتداء الكمامة نصحت الصحة بتطهير الأسطح والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر، مع الحفاظ على تحقيق التباعد الجسدى.

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