بالصوت والضوء .. بلوفر يحقق التباعد الاجتماعى فى المناسبات

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جدة - نرمين السيد - وصمم ذلك البلوفر لأجل التجمعات مع الآخرين، حيث تم تزويده بالإنذارات والأضواء الوامضة، لأجل تحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على ترك مسافات بين الآخرين.
وزودت الشركة البلوفر بأجهزة استشعار للحركة والتى تطلق صفارات الإنذار وأضواء LED وامضة، عندما يتجاوز أى شخص مسافة ستة أقدام من مرتدى البلوفر، وفقاً لما جاء صحيفة "مترو" البريطانية.
وأشار ويد ديفيرز، المدير الإبداعى للشركة، إلى أن ذلك البلوفر صُمم لأجل موسم الأعياد وحماية الأفراد فى المناسبات وسط التجمعات العائلية وغيرها.
ولتركيب وصلة التباعد الاجتماعى فى المنزل تحتاج إلى مكبر صوت، ولمبات LED مطبوعة ثلاثية الأبعاد وحوامل مستشعر، وصانع موسيقى "Adafruit FeatherWing"، كما يمكن ارتداء البلوفر دون ترقيات تقنية، عند الرغبة فى الاقتراب من الآخرين دون وجود أى إنذارات.
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