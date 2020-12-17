أهمية الكاكاو لمرضى القلب

جدة - نرمين السيد - وأشارت أنتونينا إلى أن الكاكاو يعد من المشروبات المهمة التى تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى دورها فى تحسين وظائف الدماغ. وأوضحت الخبيرة دور الكاكاو لكونه مصدر للبروتينات والكربوهيدرات والأحماض العضوية والعناصر المعدنية وفيتامينات A وB وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم". وأضافت أن بذور الكاكاو تحتوى على نسبة عالية من الفلافونويد الحيوى المضاد الطبيعى للأكسدة، والذى يلعب دورا مهما فى حماية أغشية خلايا الجسم من التلف. وتوصلت نتائج دراسة أجريت مؤخرا إلى فائدة الكاكاو فى التحكم بمستوى السكر فى الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك نصحت الخبيرة بشرب الكاكاو لكن بكميات معتدلة دون الإفراط فيه.

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