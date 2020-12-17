بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق وتتخطى 23 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة "كوين ماتركس" لبيانات العملات المشفرة، أن العملة الرقمية الأعلى قيمة فى العالم ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 23421 دولارا، ما رفع مكاسبها السنوية حتى الآن إلى أكثر من 200%.

وبعد أن سجلت بيتكوين أعلى مستوياتها عند الساعة 7:30 صباحا بتوقيت الولايات الشرقية الأمريكية، قلصت مكاسبها بشكل طفيف ليتم تداولها بقيمة 22787 دولارا.

وأشار مضاربون فى العملات المشفرة إلى زيادة الطلب من جانب المؤسسات، لتكون عملة بيتكوين بالنسبة إليهم أداة تحوط ضد التضخم مثل الذهب وسط الانتشار الكبير لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وبحسب مذكرة لـ"جيه بى مورجان"، فإن شهية المستثمرين هذه ستزيد تدفقات الأموال على "بيتكوين" على حساب الذهب.