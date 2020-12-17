أخصائية تنصح بتجفيف اليدين جيدا بعد غسلهما

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جدة - نرمين السيد - وأشارت الدمرداش، إلى إمكانية استخدام المياه تحت أى درجة حرارة عند غسيل الأيدى، موضحة أن الماء البارد والدافئ لهما نفس الفعالية فى قتل الجراثيم عند غسل اليدين بالصابون.
وقالت إن الجراثيم تنتشر من الجلد المبلل بسهولة مقارنة بالجلد الجاف، لذا يجب تجفيف اليدين جيدا.
ولفتت إلى أن المناشف سواء الورقية أو القماش المستخدمة للتنظيف تلعب دورا مهما فى إزالة الجراثيم دون انتشارها على الأسطح الأخرى.
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