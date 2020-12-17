فيديو.. الوفاء رغم الابتلاء.. الجزائرية إيمان تتبرع لخطيبها بجزء من كبدها

جدة - نرمين السيد - "هذا راجلى ولام أقف معاه".. بهذه الكلمات لخصت الفتاة الجزائرية إيمان، وفائها وإصرارها على الوقوف بجانب الشخص الذى أحبته رغم الفقر والابتلاء، لتقرر، التضحية والتبرع لخطيبها سليم بجزء من كبدها.





فرغم الظروف الاجتماعية للشاب والفتاة اللذان يعيشان فى مدينة سريانة الجزائرية، آمنت الشابة، بحقيقة الوضع رفقة خطيبها، بعد أن ظل "سليم" يبحث عن من ينقذه مرات متكررة بفعل مرض الكبد، ولم يجد حلا سوى من خطيبته. وعرضت قناة البلاد الجزائرية لقاء مع إيمان وخطيبها، حيث أثبتت من خلاله إصرارها على فعل أى شىء من أجل أن يشفى خطيبها. فلم تكتف إيمان بالتبرع بجزء من كبدها لخطيبها، لكنها طلبت من المحسنين ومن يرغبون فى المساعدة، توفير مبلغ مالى كى يتمكن من إجراء العملية، حتى يشفى سريعا ويتزوجان.

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