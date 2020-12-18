أكثر راحة.. كرسى جديد يخفف معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - والفائز يدعى أندرو سلورانس، 51 عاما، هو أيضا من مستخدمى الكرسى المتحرك، وتبعا لذلك، فقد كان يدرك أن انحراف الكرسى إلى الخلف من بين أبرز مسببات الحوادث.

وأوضحت سكاى نيوز، إن مشروع التطوير جاء في إطار مبادرة من 4 ملايين دولارات تم منحها إلى باحثين لأجل مساعدة الأشخاص الذين يعانون شللا فى أطراف الجسم السفلية.

وحاول المخترع أن يجد حلا لهذه العقبة من خلال الكرسى المتحرك الذى جرى تصميمه وأطلق عليه اسم " Phoenix i"، ويشرح الباحث أن هذا المشكل يحدث بالأساس لأن الكرسى المتحرك لديه مركز ثابت للجاذبية، فى حين أن الشخص الذى يستخدمه لا يتمتع بتلك الدرجة من الثبات، فإنه عندما يتحرك مستخدم الكرسى المتحرك، بشكل غير متلائم، مع نقطة الثبات المحددة، فيه، يمكن أن يقع الحادث.

وتم وضع المحور فى الجهة الخلفية الكرسى المتحرك، بينما يتركز وزن المستخدم على الجهة الأمامية، لكن هذا الأمر لا يخلو بدوره من العراقيل، مثل أن دفع عربة جديدة من هذا القبيل على عجلات صغيرة، يصبح أكثر صعوبة، كما ينتج ذبذبات مزعجة من شأنها أن تحدث ألما وتشنجات عضلية.

أما المزايا فى الكرسى، هى أنه يتيح توزيع الوزن، بشكل تلقائى، من أجل إبقاء المستخدم فى حالة توازن وتجاوب.