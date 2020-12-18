مروان محسن يلحق بضربة البداية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وفضل الجهاز الفنى للأهلى عدم مشاركة اللاعب فى لقاء غزل المحلة المقرر إقامته اليوم الجمعة، واستبعاده من القائمة، من أجل تجهيزه للمشاركة فى ضربة البداية بالبطولة الإفريقية.

وكان مهاجم الأهلى تعرض للحقن فى الركبة خلال الفترة الماضية، بعد أن اشتكى من بعض الآلام.