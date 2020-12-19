انكماش شتوى وتغير فى فصول السنة بروسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم، أن سبب تلك التغيرات المناخية الملحوظة يكمن فى ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يشهدها كوكبنا، وبالتحديد فإن الشتاء يقصر، أما الريبع فيزداد طولا.
وقال إن عدد الأيام - حيث متوسط درجة الحرارة يهبط إلى ما دون الصفر- يقل مع مرور الوقت، وتختلف الأوضاع بالطبع من منطقة إلى أخرى، لكن الشتاء ينكمش بشكل عام، أما الفترة الدافئة فتزداد طولا.
وعلى سبيل المثال فإن موعد انتقال متوسط درجة الحرارة إلى مؤشرات تحت الصفر فى موسكو يتأخر فى الوقت الراهن بـ7 - 10 أيام، مقارنة بمنتصف القرن الماضى، أما تاريخ قدوم الربيع إلى العاصمة الروسية فيحل على العكس قبل موعده فى القرن الـ20 بنحو 5 - 7 أيام.
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