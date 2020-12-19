واتساب يتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة الكمبيوتر خلال 2021

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث قوله "إن هذه الخطوة ستضع التطبيق بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل "زووم" و"جوجل ميت".

ويعتبر واتساب من أكبر تطبيقات التواصل فى العالم، ويستخدمه ما لا يقل عن مليارى شخص فى مختلف الدول.

وقالت واتساب إنها طرحت فعلا ميزة اتصالات الفيديو والصوت لبعض مستخدمى نسخة الحاسوب من التطبيق بشكل تجريبى.

وأدت أزمة تفشى فيروس كورونا هذا العام إلى زيادة الإقبال على تطبيقات التواصل، لاسيما وأن الملايين عملوا من منازلهم.

وفى ظل احتدام المنافسة بين التطبيقات، قالت زووم إنها ألغت تحديد طول المكالمات عبر تطبيقها، فى فترة العطلات، والذى كان لا يتجاوز 40 دقيقة.

وأعلن جوجل ميت أن مستخدمى النسخة المجانية من التطبيق لن يضطروا لإنهاء مكالماتهم لدى وصولها 60 دقيقة، حتى شهر مارس 2021.