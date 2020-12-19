فرقاء السياسة تجمعهم الموسيقى.. جمهورى وديمقراطى يعزفان بساحة مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - العزف جذب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء، للاستمتاع بعزفهما ترانيم عيد الميلاد على آلتى البيانو والهارمونيكا، فى ردهة مبنى "هارت". ألكسندر البالغ من العمر 80 عاما، والذى سيتقاعد بمجرد انتهاء فترة ولايته فى يناير، عزف مقطوعات موسيقية خاصة بعيد الميلاد على البيانو، قبل أن ينضم إليه زميله الديمقراطى كين، مع الهارمونيكا، ليعزفا معا فى تناغم واضح، بحسب "سكاى نيوز عربية".

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