هدية رأس السنة من ZOOM لـ أكثر من 300 مليون مستخدم

جدة - نرمين السيد - وخلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة هذا العام، لن يواجه الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين فرقهم مرض كوفيد-19 انقطاع تجمعاتهم الافتراضية على تطبيق زووم عند بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان وهو 40 دقيقة.

وقالت شركة زووم لاتصالات الفيديو، التى أصبح تطبيقها ركيزة أساسية فى التجمعات خلال فترة التباعد الاجتماعى فى 2020، إنها ستزيل الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان خلال فترة العطلات.

ويشمل ذلك الاحتفالات بعشية ويوم عيد الميلاد ونهاية عطلة عيد الأنوار اليهودى وعيد كوانزا الذى يحتفل به الأمريكيون من أصل إفريقى بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم فى العام الجديد.