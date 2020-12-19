صور .. هكذا أعلنت ماريا شارابوفا عن زواجها

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وعبرت شارابوفا (33 عاما)، التى تمتلك أرشيف كبير من البطولات والإنجازات، عن حبها لزوجها البريطانى، بنشر مجموعة من اللقطات التى تجمعهما سويا وكتبت: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذى التقينا فيه".
يذكر أن شارابوفا توجت بأولى بطولات الجراند سلام فى ويمبلدن عام 2004 وهى لا تزال فى عامها السابع عشر، قبل أن تكمل رحلة تلك البطولات وتحرز ألقابها الأربعة فى بطولة فرنسا المفتوحة عام 2012.
وفى عام 2016 تم إيقاف ماريا شارابوفا عن اللعب مدة 15 شهرا بعدما أثبتت الفحوصات تعاطيها عقار ميلدونيوم المنشط المحظور.
وبعد انقضاء فترة العقوبة فى 2017، حاولت شارابوفا استعادة مكانتها، لكنها وقعت فريسة لعدد من الإصابات، وتراجع ترتيبها عالميا إلى 373، ثم أعلنت اعتزالها بشكل نهائى فى فبراير الماضى، بسبب إصابة فى الكتف.
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