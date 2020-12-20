فيديو .. ارتفاع الإقبال على شراء لبن الحمير فى هذه الدولة للحماية من كورونا

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى وائل الإبراشى، خبرا يفيد بارتفاع الإقبال على شراء لبن الحمير فى دولة ألبانيا، مع انتشار شائعات وسط السكان هناك حول دوره الكبير فى الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصرى، أن حليب الحمير هناك وصل إلى 50 يورو للتر الواحد فى بلد يبلغ متوسط الأجر الشهرى فيه 400 يورو، حيث تضم ألبانيا 50 ألف حمار تقريبا.

وتابع الإبراشى: "كان عندنا ظاهرة بول الإبل الذى يعالج الكبد وغيرها، دلوقتى عندنا ظاهرة لبن الحمير".

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