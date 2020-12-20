بسبب كورونا.. بابا نويل يلجأ للتكنولوجيا للاحتفال مع الأطفال بعيد الميلاد

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وقال هيكتور فوينتيس، وهو يرتدى زى بابا نويل التقليدى الأحمر ويثبت لحيته البيضاء وقبعته المميزة على رأسه: "لجأنا لتطبيقات زووم وسكايب واستخدام تقنيات جديدة بما أن بابا نويل لا يمكنه زيارة الأطفال فى منازلهم هذا العام".
وحسبما أفادت العين الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام إسبانية، قام فوينتيس، وهو فنان من تشيلى ويقيم فى إسبانيا منذ 10 سنوات، بتحويل حاوية قديمة للشحن فى ليجانيس جنوب مدريد إلى استوديو ينتج فيه مقاطع الفيديو التى يرسلها إلى الأطفال، بحسب "رويترز".
ويسجل فوينتيس الرسائل الشخصية بمساعدة ابنه أندريس الذى يعمل خلف الكاميرا وزميله بيلار كاريون الذى يقوم بدور صديقه القزم.
ويمكن أن يصل الأبوان إلى فوينتيس من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ويرسلا إليه الرسائل المخصصة لطفلهما، ثم يقوم هو وزميله كاريون بتصوير رد خاص من بابا نويل نفسه.
وقال كاريون: "مع حدوث الجائحة، ألغيت جميع الفعاليات التى كنا سنقوم بها. وكان علينا أن نبدأ من الصفر مرة أخرى ونبتكر فى عملنا".
وأمس الجمعة، جلست أرهوا بينا ذات الـ3 أعوام فى غرفة معيشتها فى ألكوركون وهى تشاهد بابا نويل يتحدث إليها عبر التلفزيون.
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