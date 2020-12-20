نشرة صباحك ومطرحك المرورية .. استمرار غلق طريق السويس بسبب شبورة كثيفة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية أعلى الاوتوستراد القام من المنيب إلى المعادى، واعلى المرج إلى نفق السلام.

وأكد استمرار وجود شبورة مائية كثيفة فى طريق السويس واستمرار غلقه، ويجب على قائدى السيارات الالتزام حرصا على سلامتهم.

وبالنسبة للكثافة المرورية عند محافظة القليوبية تشهد ازدحاما أعلى منطقة ميت نما، بينما الجيزة بها ازدحاما أعلى محور صفط.

ويوجد بمحافظة القاهرة كسر فى ماسورة المياه أمام محكمة شمال القاهرة، وازدحام بمطلع كوبرى الحرفيين، ولكن شارع مصر والسودان يعمل بشكل جيد وطبيعى، مشيرا إلى وجود الأحجام المتفرقة بمحور الفردوس.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.