جدة - نرمين السيد - وأعرب المغردون عن سعادتهم بفوز الإعلامى أحمد يونس بجائزة "أفضل مذيع راديو 2020"، وقالوا: "أحمد يونس أفضل مذيع راديو .. دير جيست 2018 و2020"، "أعظم مذيع راديو دايما". وشكر يونس المهنئين خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد جائزة دير جيست .. المغردون: أحمد يونس أفضل مذيع راديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.