أحمد يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: مود عظيم

جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين، قائلين: "مود الأغانى ده عظيم"، "الاختيارات اليونيسية للأغانى عظيمة"، "أجمد مزيكا على صباحك ومطرحك مع أحمد يونس"، "أفضل مذيع"، "يونس فوق".
وتضمنت حلقة اليوم من برنامج صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090 للإعلامى أحمد يونس، مجموعة مختلفة من الأغانى، والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، ومجموعة من الفقرات المتنوعة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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