صور: الأسترالية تيجان مارتن تتألق فى الأبيض والأسود

جدة - نرمين السيد - وتألقت تيجان فى مجال عروض الأزياء والموضة بسبب إطلالاتها الأنيقة ورشاقة قوامها. وشاركت فى مسابقات جمال عدة، حيث فازت بـ الوصيفة الأولى فى مسابقة ملكة جمال أستراليا 2011، وفى نفس المسابقة لعام 2013 حصلت على نفس اللقب. ولكن فى عام 2014 حملت لقب ملكة جمال أستراليا، ومثلت بلدها فى ملكة جمال الكون 2014. وتحرص تيجان على الظهور بإطلالة رشيقة دائما بسبب تناول الأطعمة الصحية بالإضافة إلى انتظامها فى ممارسة التمارين الرياضية.

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